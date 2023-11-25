Каррагер: «Ливерпулю» повезло, что гол «Манчестер Сити» не засчитали

Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер прокомментировал отменённый гол «Манчестер Сити» в ворота «Ливерпуля».

Напомним, матч 13-го тура Английской премьер-лиги завершился со счетом 1:1.

К середине второго тайма «горожане» вели – 1:0 и удвоили свое преимущество, однако судья принял решение отменить взятие ворот из-за того, что игрок «Манчестер Сити» Аканджи «атаковал» вратаря «Ливерпуля» Алиссона.

«Я считаю, что «Ливерпулю» и Алиссону очень повезло. Если бы судья не зафиксировал нарушение, VAR не сказал бы, что там был какой-то фол», — приводит слова Каррагера Sky Sports.