Зинченко и Сака – в основе «Арсенала» на матч с «Брентфордом»

В субботу «Арсенал» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Брентфорда». Наставник лондонской команды Микель Артета решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Реймсдейл, Томиясу, Салиба, Габиэль, Зинченко, Райс, Троссар, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Матч «Брентфорд» - «Арсенал» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Брентфордом» «Арсенал» станет единоличным лидером Премьер-лиги Англии.