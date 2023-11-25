Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» приглашал меня не для красивой игры

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что пришёл в клуб для достижения результата.

«Руководство не подписывало меня для того, чтобы я ставил такой же футбол, как в «Аяксе». Меня подписали, что побеждать. Они хотят, чтобы я развивал проект так, как это было в «Аяксе», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Напомним, 53-летний нидерландец возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. В 12 матчах текущего сезона чемпионата Англии подопечные тен Хага смогли набрать 21 очко. Такое количество баллов позволяет «красным дьяволам» находится на седьмой позиции.

Завтра, 26 ноября, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном». Начало события — в 19:30 по московскому времени.