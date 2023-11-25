Гвардиола ответил на вопрос о конфликте с Нуньесом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, из-за чего произошёл конфликт с нападающим «Ливерпуля» Дарвином Нуньесом.

25 ноября «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 1:1. В конце встречи Гвардиола поссорился с Нуньесом из-за поведения футболиста «красных».

— Что произошло в эпизоде с Нуньесом? Там ничего не произошло, — заявил Гвардиола Sky Sports.

В 13 турах текущего розыгрыша Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 29 очков. На данный момент «горожане» находятся на вершине турнирной таблицы, опережая идущий на второй строчке «Ливерпуль» на один балл.