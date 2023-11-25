Нуньес поссорился с Гвардиолой — Клоппу пришлось держать своего игрока

Нападающий «Ливерпуля» устроил словесную перепалку с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой во время очного матча в 13-м туре АПЛ. Встреча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» завершилась со счетом 1:1.

В конце матча Нуньес и Гвардиола мило беседовали между собой, однако футболист решил спровоцировать фанатов «горожан», указав перед ними на эмблему «Ливерпуля», которая находится на его футболке. Наставнику «Манчестер Сити» не понравилось такое поведение Нуньеса, и дружеский диалог перерос в ссору. Предотвращать драку пришлось рулевому мерсисайдцев Юргену Клоппу, который сдерживал своего подопечного, а затем увел в сторону.

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет АПЛ, набрав 29 очков. «Ливерпуль» идет на второй позиции, отставая от лидера на один зачетный балл.