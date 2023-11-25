​Уткин отреагировал на ничью «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поделили очки в субботнем очном матче Премьер-лиги – 1:1. Своими мыслями после этой игры поделился известный журналист Василий Уткин.

«День упущенных побед. «Сити» не то чтоб возили «Ливерпуль», но преимущество было солидным. Банально: ведёшь в один мяч – у соперника всегда шанс на ничью. Ну, и 1:1», - написал Уткин в телеграм-канале.

Напомним, что «Манчестер Сити» впервые с 31 декабря не смог выиграть матч на своём поле. Победная серия команды Хосепа Гвардиолы в домашних играх в итоге составила 23 матча с учётом всех турниров.