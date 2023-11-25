«Манчестер Сити» продлил 86-летнюю серию с «Ливерпулем» — «горожане» не могут выиграть у мерсисайдцев два матча подряд в АПЛ

25 ноября «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 1:1. Авторами забитых мячей стали Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»).

Напомним, предыдущая встреча команд в АПЛ завершилась победой «Манчестер Сити» – 4:1. «Горожане» имели хороший шанс прервать не самую красивую для себя серию в играх с «Ливерпулем», однако упустили эту возможность. «Манчестер Сити» не может выиграть два раза подряд у «Ливерпуля» с 1937 года (в рамках национального чемпионата).

Следующий матч между командами состоится в марте следующего года.