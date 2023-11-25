«Манчестер Сити» впервые с 31 декабря не выиграл домашний матч

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» разошлись миром в субботнем матче Английской премьер-лиги – 1:1. Таким образом, прервалась победная серия команды Хосепа Гвардиолы в домашних матчах. В итоге она составила 23 матча во всех соревнованиях.

В прошлый раз «Манчестер Сити» не выигрывал домашний матч 31 декабря 2022 года. Тогда «горожане» сыграли вничью с «Эвертоном» - 1:1.

Следующий домашний матч «Манчестер Сити» проведёт уже 28 ноября – против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов.

Отметим, что «Манчестер Сити» пока что остаётся на вершине турнирной таблицы чемпионата Англии.