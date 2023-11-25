«Брентфорд» - единственная команда, которой Холанн не забивал в АПЛ

Сегодня бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн оформил гол в ворота «Ливерпуля» в первом тайме очного матча команд. Он, напомним, завершился ничьей – 1:1.

Мы уже писали, что благодаря этому голу норвежец стал самым быстрым игроком АПЛ, которому покорилась отметка в 50 голов. Но самое удивительное в том, что Холанн забивал 20 соперникам из 21, против которых играл на поле, сообщает Opta Sports. Исключение здесь – лишь одна команда – это лондонский «Брентфорд», ворота которого звезда «Манчестер Сити» ещё не поражала.

Больше подробностей о центральном матче 13 тура Премьер-лиги – в нашем ревью.