Холанн и Салах обменялись результативными действиями, а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – голами

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретились в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 13-го тура АПЛ состоялся 25 ноября на стадионе «Этихад».

Главным матчем всего уик-энда открывался 13-й тур чемпионата Англии. «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы против «Ливерпуля» Юргена Клоппа – к таким битвам никогда не нужны лишние слова, а сейчас команды ещё и подошли к матчу на первой и второй строчке АПЛ. Битва лидеров! Составами Клопп и Гвардиола удивлять не стали. Холанн, Бернарду, Альварес, Доку и Фоден составили атакующую группу у «горожан». Салах, Дарвин, Диогу Жота, Собослаи и Джонс трудились впереди у «красных».

Довольно ожидаемым вышел и дебют матча. «Манчестер Сити» безраздельно завладел территорией, перекатывая мяч довольно медленно. «Ливерпуль» вполне устраивала игра вторым номером, «красные» пока высматривали зоны для быстрых ответов. Именно после такого и случился первый опасный момент. Дарвин Нуньес получил мяч неподалеку от штрафной площади и покатил направо Салаху. Мохамед в ответ классно навесил на уругвайца, который отлично пробил головой под перекладину – сумел выручить Эдерсон.

Первый момент остался за гостями, а вот первый гол – за хозяевами. Причём «Сити» забил практически в первой толковой атаке, случившейся на исходе получаса игры. Не в своей тарелке обычно надежный голкипер сегодня. Выбил с рук Алиссон очень плохо – Натан Аке подхватил мяч, ловко ушёл от двоих соперников и нашел Холанна в штрафной площади, увидев большой разрыв между ван Дейком и Матипом. Эрлинг принял мяч и третьим касанием пробил мимо Алиссона – 1:0.

А под занавес тайма один бразильский голкипер мог огорчить другого. Эдерсон начал атаку отличным вводом мяча через центр. Там Альварес и Родри довели мяч до Фодена, который отважился на дальний удар. Мяч летел точно в угол, но героический броско Алиссона спас «Ливерпуль» от проблем. Следом простил Альварес. Доку оторвался от Макаллистера, завершив рейд передачей на точку пенальти. Хулиан набежал и замыкал в касание, но пробил на трибуны.

Потом ещё гол Диаша отменил Кавана, но там, кажется, другого решения и быть не могло. Аканджи в сутолоке «наехал» на Алиссона, бразилец под таким давлением выронил мяч из рук, и португалец заносил уже в пустые. Такого арбитр допустить не мог. «Ливерпуль» же не мог допустить поражения, под конец матча «красные» уже забрали нити игры, в итоге наказав «Манчестер Сити». Рановато хозяева стали удерживать 1:0.

За 10 минут до конца основного времени матча Диас получил мяч на левом фланге, перевёл поперечной передачей на Салаха, а Мохамед выкатил под удар сместившегося в центр Трента. ТАА вторым касанием аккуратно пробил в угол – 1:1. Всё на этом, больше у команд даже моментов не было. Ничья в главном матче тура АПЛ. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» остаются на вершине, но сегодня обоих может обойти «Арсенал».