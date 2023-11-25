​Холанн установил ещё один рекорд АПЛ

В субботу в чемпионате Англии проходит большой матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». По ходу первого тайма счёт открыл звёздный нападающий «горожан» Эрлинг Холанн. Этот гол стал для норвежца 50-м в Английской премьер-лиге.

Чтобы забить 50 голов в АПЛ, Холанну понадобилось всего лишь 48 матчей. Это рекордный показатель. Как сообщает в социальных сетях журналист Джеймс Дакер, автором предыдущего рекорда был Энди Коул, который забил 50-й гол в 65-м матче АПЛ.

Следить за игрой Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» можно в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.