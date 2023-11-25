Ван де Бек: «Я хочу регулярно играть, если не в «Манчестер Юнайтед», то в другом клубе»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в очередной раз выразил желание покинуть свою команду. Нидерландский футболист разочарован тем, что не получает регулярной игровой практики в коллективе Эрика тен Хага.

«Я хочу регулярно играть, если не в «Манчестер Юнайтед», то в другом клубе. Это вполне здоровая амбиция. Я без ума от футбола. Я хорошо обустроился в «Манчестер Юнайтед», но деньги не являются для меня главной мотивацией», – цитирует ван де Бека журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше АПЛ ван де Бек провёл на поле всего две минуты. Это при том, что сегодня стартует 13-й тур соревнования.