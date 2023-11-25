«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на центральный матч тура АПЛ

Лидеры Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в 15:30 по московскому времени сойдутся между собой в центральном матче тура на «Этихаде». Обе команды уже объявили свои стартовые составы.

У «Манчестер Сити» стартовая обойма выглядит следующим образом: Эдерсон, Аке, Диаш, Аканджи, Уокер, Родри, Силва, Альварес, Фоден, Доку, Холанн. Сообщается, что Джек Грилиш не попал даже на скамейку запасных из-за болезни.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выпустит на поле такой состав: Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Салах, Нуньес, Жота.

Отметим, что «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко в турнирной таблице.