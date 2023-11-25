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Французский клуб готов забрать Варана из «Манчестер Юнайтед»

25 Ноября 2023 • 13:38 Комментировать

Наставник французского «Ланса» Франк Хейз высказался насчет возможного возвращения в клуб звездного защитника Рафаэля Варана, ныне являющегося футболистом «Манчестер Юнайтед».

«Если Рафаэль захочет вернуться, то мы будем только рады. Однако его контракт – это большая проблема. Нам будет очень тяжело потянуть его зарплату. Это пока что точно не вопрос сегодняшнего дня», - передает слова специалиста Tribal Football.

Напомним, что Варан является воспитанником «Ланса». Он находился в структуре французского клуба почти десять лет.

Контракт 30-летнего защитника с «МЮ» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Ланс Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Франк Хейз ещё теги
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