Французский клуб готов забрать Варана из «Манчестер Юнайтед»

Наставник французского «Ланса» Франк Хейз высказался насчет возможного возвращения в клуб звездного защитника Рафаэля Варана, ныне являющегося футболистом «Манчестер Юнайтед».

«Если Рафаэль захочет вернуться, то мы будем только рады. Однако его контракт – это большая проблема. Нам будет очень тяжело потянуть его зарплату. Это пока что точно не вопрос сегодняшнего дня», - передает слова специалиста Tribal Football.

Напомним, что Варан является воспитанником «Ланса». Он находился в структуре французского клуба почти десять лет.

Контракт 30-летнего защитника с «МЮ» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.