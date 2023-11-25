«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 13-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль
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Протокол игры
|(1:0) Холанн Эрлинг27'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Матип Жоэль•Ван Дейк Виргил•Цимикас Костас•Собослаи Доминик•Макаллистер Алексис•Джонс Кёртис•Салах Мохамед•Нуньес Дарвин•Жота Диогу
25 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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