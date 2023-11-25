Варан считает, что ему нужно провести серию матчей, чтобы вернуться на топ-уровень

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан хочет получать больше игровой практики. По информации от журналиста Лори Уитуэлла, француз считает, что ему нужно провести серию матчей для возвращения на топ-уровень.

Напомним, что Варан в нынешнем сезоне не является основным центральным защитником «Манчестер Юнайтед». Француз выходил в основном составе своей команды лишь в 4 из 12 матчей чемпионата, проведя на поле 340 минут.

Ранее сообщалось, что к 30-летнему Варану проявляет интерес мюнхенская «Бавария», но «Манчестер Юнайтед» якобы не хочет продавать своего защитника посреди сезона.