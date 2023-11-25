«Ньюкасл» запланировал два зимних трансфера

Боссы английского «Ньюкасла» запланировали два подписания на январское трансферное окно, об этом стало известно журналистам The Times.

По данным источника, в сферу интересов «сорок» попали нападающий «ПСЖ» Уго Экитике и опорный полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс. «Ньюкасл» планирует арендовать этих футболистов до завершения текущего сезона.

В нынешнем сезоне Филлипс принял участие в восьми поединках «Манчестер Сити», не отметившись голевыми действиями. Экитике провел всего одну встречу за парижский коллектив.

По итогам 12 туров АПЛ «Ньюкасл» занимает седьмое место в турнирной таблице.