«Ливерпуль» хочет купить бразильского защитника

20-летний бразильский защитник Лукас Беральдо, правами на которого владеет «Сан-Паулу», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге.

Как информируют журналисты UOL Esporte, в подписании перспективного футболиста заинтересован «Ливерпуль». Скауты мерсисайдского клуба следят за выступлениями Беральдо. За основную команду «Сан-Паулу» он провел 49 поединков и отметился одним забитым мячом.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лукаса в шесть миллионов евро.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведет против «Манчестер Сити» в 13-м туре чемпионата Англии. Игра состоится 25 ноября.