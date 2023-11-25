«Челси» и «Тоттенхэм» нацелились на игрока из Серии А

Защитник итальянского «Лечче» Патрик Доргу попал в сферу интересов двух представителей Английской премьер-лиги, об этом рапортует Tipsbladet.

Согласно данным источника, в подписании 19-летнего датского латераля заинтересованы лондонские «Челси» и «Тоттенхэм». Трансферная стоимость перспективного игрока оценивается в 2,5 миллиона евро, а его трудовой договор с «Лечче» рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник принял участие в 12 поединках, не отметившись результативными действиями. В пассиве датчанина три желтые карточки.