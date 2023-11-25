Артета принял решение по вратарю Райе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился касательно будущего голкипера Давида Райи, арендованного у «Брентфорда» до завершения нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам Todofichajes, испанский наставник настаивает на выкупе 28-летнего соотечественника. Артета доволен игрой вратаря и хочет сохранить его в команде. Арендный договор Давида с «канонирами» истекает в конце июня 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Райя провел восемь поединков, в которых пропустил шесть мячей. В двух матчах он сохранил ворота на замке.