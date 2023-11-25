«Манчестер Юнайтед» будет всеми силами пытаться избавиться от Санчо

«Манчестер Юнайтед» отчаянно намерен избавиться от своего вингера Джедона Санчо. По информации от журналиста Николы Баличе, команда Эрика тен Хага будет всячески пытаться найти англичанину новый клуб.

Напомним, главным претендентом на Санчо пока считается туринский «Ювентус». Команда Массимилиано Аллегри не собирается оформлять трансфер на постоянной основе и готов оформить лишь аренду с правом выкупа. «Манчестер Юнайтед» хотел бы избавиться от Санчо насовсем, но при отсутствии вариантов может принять предложение «Ювентуса».

Напомним, у Санчо на старте сезона случился конфликт с главным тренером Эриком тен Хагом, который отстранил игрока от тренировок.