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Гвардиола: «Не стоит винить «Манчестер Сити» в том, что матч с «Ливерпулем» пройдёт рано»

25 Ноября 2023 • 10:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1 1.80 X 4.20 2 4.15
Через 2 ч. 59 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал жалобы своего коллеги из «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Напомним, немец недавно пожаловался на то, что его команда сыграет в центральном матче тура на выезде в 12:30 по местному времени.

«Не стоит винить «Манчестер Сити» в том, что матч с «Ливерпулем» пройдёт рано, мы не имеем к этому отношения. В последние годы мы доминируем в АПЛ, но это не наша вина, что матч начнётся в это время», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, «Ливерпуль» занимает вторую строчку в АПЛ и отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

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