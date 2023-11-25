Канчельскис предсказал победителя матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в Премьер-лиге.

«В этом матче ожидаю победу «Ливерпуля», потому что у них хорошая атака. Ничейного результата точно не будет. «Ливерпуль» на один гол забьет больше, уверен», - передает слова Канчельскиса Sport24.

Встреча состоится на стадионе в Манчестере сегодня, 25 ноября, начало запланировано в 15:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru. Перед этим матчем хозяева занимают первое место, а гости – второе.