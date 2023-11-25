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Роналду, Холанн или Кейн: назван лидер по голам в 2023 году

25 Ноября 2023 • 09:15 Комментировать

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн принес победу своей команде в поединке 12-го тура чемпионата Германии против «Кёльна». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу действующего чемпиона страны.

Стоит отметить, что это 49-й гол 30-летнего бомбардира в 2023 году. Он является лидером по этому показателю, опережая Эрлинга Холанна и Криштиану Роналду, в активе которых по 48 мячей. На счету Килиана Мбаппе 47 результативных ударов.

Напомним, что Гарри перешел в мюнхенскую «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» минувшим летом. Сумма сделки составила около 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
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