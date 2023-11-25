«Манчестер Юнайтед» назвал ценник Каземиро – игрока готовы продать зимой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может покинуть клуб уже в январе.

Слухи о возможном расставании «красных дьяволов» с бразильцем появились в октябре. По некоторым данным, недавно игрок начал всерьёз задумываться об уходе – он готов рассмотреть предложения из Саудовской Аравии.

Согласно сведениям TeamTalk, «Манчестер Юнайтед» запросит за 31-летнего хавбека 50 млн фунтов стерлингов (около 57,5 млн евро). Клуб отпустит его в январе, если поступит соответствующее предложение. Сам футболист также настроен уйти в 2024 году.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Он провёл 63 матча за английский коллектив, отметившись 11 голами и 7 ассистами.