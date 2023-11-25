Постекоглу: «Ло Чельсо получит шанс проявить себя в ближайшие недели»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что готов предоставить шанс полузащитнику Джовани ло Чельсо.

Аргентинский футболист принял участие лишь в трёх матчах «шпор» в текущем розыгрыше Премьер-лиги, ни разу не выйдя в стартовом составе.

«Я очень хорошо изучил игру Джио в «Тоттенхэме» и других командах – у него есть определённые качества. Из-за травм у него не всё получалось, как и у многих других игроков, однако, как мы видим, он очень креативный и технически одарённый футболист, способный работать на команду. В ближайшие несколько недель он получит шанс проявить себя и внести свой вклад», – цитируют английские СМИ Постекоглу.

Напомним, что слухи связывают Джовани ло Чельсо с переходом в «Барселону».