Бернарду Силва рассказал, что думает о «Ливерпуле»

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями о сопернике по предстоящему матчу – «Ливерпуле».

Встреча команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа состоится в субботу на поле «горожан».

«Ливерпуль» – это команда, которая в точности знает, как хочет играть, а тренер работает там уже очень давно, поэтому все мыслят в одном направлении. Как правило, в таких условиях проще добиваться успеха.

Атмосфера на нашем стадионе просто невероятна, и мы сделаем всё, чтобы вновь прочувствовать это в предстоящей игре с «Ливерпулем». Нам будет противостоять очень сильный соперник, и это должно нас подтолкнуть», – передаёт City Zone слова Силвы.