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Бернарду Силва рассказал, что думает о «Ливерпуле»

25 Ноября 2023 • 03:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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Через 10 ч. 29 мин.

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями о сопернике по предстоящему матчу – «Ливерпуле».

Встреча команд Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа состоится в субботу на поле «горожан».

«Ливерпуль» – это команда, которая в точности знает, как хочет играть, а тренер работает там уже очень давно, поэтому все мыслят в одном направлении. Как правило, в таких условиях проще добиваться успеха.

Атмосфера на нашем стадионе просто невероятна, и мы сделаем всё, чтобы вновь прочувствовать это в предстоящей игре с «Ливерпулем». Нам будет противостоять очень сильный соперник, и это должно нас подтолкнуть», – передаёт City Zone слова Силвы.

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