Гвардиола: «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов из-за травм»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о проблемах «Ливерпуля».

В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги команда Юргена Клоппа осталась без путёвки в Лигу чемпионов, финишировав на пятой позиции.

«В прошлом сезоне у «Ливерпуля» было много проблем с травмами. Когда у тебя в команде много травм, ты ничего не можешь с этим поделать. Вот почему сейчас «Ливерпуль» не играет в Лиге чемпионов, хотя всегда был там», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу, поделившегося мыслями в преддверии встречи с «красными», которая пройдёт в субботу.

После 12 туров нынешней кампании «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 28 набранными очками. «Ливерпуль» – второй с 27 баллами.