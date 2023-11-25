Артета: «Ремсдейл – один из многих игроков, желающих чаще выходить на поле»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о конкуренции в своей команде.

Голкипер Аарон Ремсдейл потерял статус «первого номера» вскоре после прихода в команду Давида Райи. В субботнем матче против «Брентфорда» англичанин получит свой шанс, поскольку его конкуренту не позволено играть против клуба, которому он принадлежит.

«Ремсдейл – один из многих игроков, желающих чаще выходить на поле. У нас в раздевалке 24 футболиста, и многие из них хотят играть больше. Чего мы требуем в таких ситуациях – бросать друг другу вызов и делать друг друга лучше. Просто докажите мне, что я ошибаюсь насчёт вас», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.