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Артета: «Ремсдейл – один из многих игроков, желающих чаще выходить на поле»

25 Ноября 2023 • 02:23 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
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Через 16 ч. 59 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о конкуренции в своей команде.

Голкипер Аарон Ремсдейл потерял статус «первого номера» вскоре после прихода в команду Давида Райи. В субботнем матче против «Брентфорда» англичанин получит свой шанс, поскольку его конкуренту не позволено играть против клуба, которому он принадлежит.

«Ремсдейл – один из многих игроков, желающих чаще выходить на поле. У нас в раздевалке 24 футболиста, и многие из них хотят играть больше. Чего мы требуем в таких ситуациях – бросать друг другу вызов и делать друг друга лучше. Просто докажите мне, что я ошибаюсь насчёт вас», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Артеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Аарон Ремсдейл Давид Райя ещё теги

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