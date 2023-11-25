Бернарду Силва: «Надеюсь, нам не придётся догонять «Арсенал», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва ждёт от своей команды стабильной игры.

В прошлом сезоне «горожане» долгое время отставали от «Арсенала», однако в итоге выиграли очередной титул, превосходно проведя концовку кампании и воспользовавшись осечками «канониров». Сейчас коллектив Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице, но отрыв от «Ливерпуля» и всё того же «Арсенала» составляет всего одно очко.

«В начале сезона мы говорили о том, как важно хорошо стартовать. В прошлый раз мы поставили себя в трудную ситуацию, позволив «Арсеналу» оторваться на семь-восемь очков. Это не очень приятное ощущение.

Нам нужно добиваться успехов с самого начала – мы не хотим оказываться в положении, когда нужно догонять «Арсенал», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм», – цитирует City Xtra Силву.