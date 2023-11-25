Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Артета собрал свою идеальную команду для футзала

25 Ноября 2023 • 02:04 Комментировать

Наставнику лондонского «Арсенала» Микелю Артете задали неожиданный вопрос, попросив составить свою идеальную команду для футзала. Артета с удовольствием занялся этим, в первую очередь он «взял» в команду Лионеля Месси:

- Футзал? Хорошо. В первую очередь я выберу Месси. Я не играл с ним и не тренировал его, но он - самый влиятельный игрок в истории футбола. Криштиану Роналду тоже должен быть в команде, но и Роналдо феномен, я был влюблен в него в детстве. А также Марадона и Кройф. Защитники и голкипер не нужны, - цитирует слова Артеты итальянское новостное агентство ITASportPress.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Микель Артета Йохан Кройф ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.11.23 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.71 4.20 4.40
Видео
25.11.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Борнмут Борнмут
3.30 3.35 2.22
Видео
25.11.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Вест Хэм
3.40 3.65 2.08
Видео
25.11.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
4.20 3.30 1.97
Видео
25.11.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
3.75 3.90 1.89
Видео
25.11.23 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
2.08 3.90 3.20
Видео
25.11.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
4.70 4.20 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Ноября
03:21 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, что думает о «Ливерпуле»
02:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ливерпуль» не попал в Лигу чемпионов из-за травм»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Ремсдейл – один из многих игроков, желающих чаще выходить на поле»
02:12 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Надеюсь, нам не придётся догонять «Арсенал», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»
02:04 · Англия. Премьер-лига
​Артета собрал свою идеальную команду для футзала
01:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я вижу четыре-пять претендентов на чемпионство в АПЛ»
24 Ноября
23:32 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Ливерпуля»: «Я не думаю, что тен Хаг завершит сезон в «Манчестер Юнайтед»
23:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько времени займёт восстановление Маунта слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу дал понять, что «Тоттенхэм» усилится зимой
22:51 · Англия. Премьер-лига
Романо: «В «Челси» обсуждают кандидатуру Тони, но не торопятся с решением» 1
22:48 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за игрока «Байера»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Не понимаю тренеров, которые оправдываются отсутствием нужных игроков»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Нкунку отлично тренировался, но пока не готов к дебюту»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Тоуни сказал своим друзьям, что хочет в «Арсенал»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон: «В детстве я был поклонником Роналду»
Все новости
Рекомендуем