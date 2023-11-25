​Артета собрал свою идеальную команду для футзала

Наставнику лондонского «Арсенала» Микелю Артете задали неожиданный вопрос, попросив составить свою идеальную команду для футзала. Артета с удовольствием занялся этим, в первую очередь он «взял» в команду Лионеля Месси:

- Футзал? Хорошо. В первую очередь я выберу Месси. Я не играл с ним и не тренировал его, но он - самый влиятельный игрок в истории футбола. Криштиану Роналду тоже должен быть в команде, но и Роналдо феномен, я был влюблен в него в детстве. А также Марадона и Кройф. Защитники и голкипер не нужны, - цитирует слова Артеты итальянское новостное агентство ITASportPress.