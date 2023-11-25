Гвардиола: «Я вижу четыре-пять претендентов на чемпионство в АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении дел в чемпионской гонке Английской премьер-лиги.

В субботу «горожане», возглавляющие турнирную таблицу с 28 набранными очками, примут в родных стенах «Ливерпуль», который занимает вторую строчку, отставая всего на один балл. Остальные конкуренты также близко: «Арсенал» имеет на своём счету те же 27 очков, «Тоттенхэм» – 26, «Астон Вилла» – 25.

«Думаю, сейчас мы можем видеть четыре или пять претендентов на чемпионство в АПЛ, – делится мыслями Гвардиола. – За время работы в Англии я научился тому, что интрига в этом чемпионате всегда жива. Не стоит делать выводов в ноябре или декабре», – цитирует BeanymanSports испанца.