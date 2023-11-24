​Экс-игрок «Ливерпуля»: «Я не думаю, что тен Хаг завершит сезон в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике оценил перспективы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Я не думаю, что тен Хаг завершит сезон в «Манчестер Юнайтед». Если они и сохранят его, то только потому, что хотят придерживаться проекта и верят, что он сможет изменить ситуацию. Но многие игроки в клубе уже против него», - сказал Энрике Grosvener Sport.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 26 ноября, – против «Эвертона» на поле соперника.