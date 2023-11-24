Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт не поможет своей команде в ближайших матчах.

О повреждении 24-летнего игрока стало известно в пятницу. По сведениям журналиста Саймона Джонсона, состояние хавбека вызывает опасения в «Манчестер Юнайтед» – считается, что он может пропустить около месяца из-за проблем с икроножной мышцей.

Из-за травмы, полученной в конце августа, Мэйсон Маунт не выходил на поле до конца сентября. Напомним, что минувшим летом англичанин был куплен у лондонского «Челси» за 64 млн евро.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт выездной матч против «Эвертона».