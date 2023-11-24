​Постекоглу дал понять, что «Тоттенхэм» усилится зимой

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал понять, что команда усилится в зимнее трансферное окно.

«Что касается января, то планирование уже идёт полным ходом. Пришёл Йохан [Лангле, технический директор], и он руководит подготовительной работой. Моё участие не будет расти, пока мы не приблизимся к январю и не поймём, в чём мы нуждаемся. Йохан пригласил нескольких людей для помощи в этой области. Мы будем работать с ним, когда придёт время», - цитирует Постекоглу портал Goal.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт 26 ноября – против «Астон Виллы».