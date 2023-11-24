Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Постекоглу дал понять, что «Тоттенхэм» усилится зимой

24 Ноября 2023 • 22:57 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
1 2.50 X 3.95 2 2.60
26.11 17:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал понять, что команда усилится в зимнее трансферное окно.

«Что касается января, то планирование уже идёт полным ходом. Пришёл Йохан [Лангле, технический директор], и он руководит подготовительной работой. Моё участие не будет расти, пока мы не приблизимся к январю и не поймём, в чём мы нуждаемся. Йохан пригласил нескольких людей для помощи в этой области. Мы будем работать с ним, когда придёт время», - цитирует Постекоглу портал Goal.

Ближайший матч Премьер-лиги «Тоттенхэм» проведёт 26 ноября – против «Астон Виллы».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

Новости по матчу

24 Ноября
22:57
​Постекоглу дал понять, что «Тоттенхэм» усилится зимой
17:40
​Постекоглу: «Мы будем играть в свой футбол против любого соперника»
23 Ноября
11:47
Удоги: «Постекоглу в первый же день сказал мне, что я буду ключевым игроком для «Тоттенхэма»
05:38
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании защитника «Милана»
03:37
Ван Дейк уговаривал ван де Вена перейти в «Ливерпуль» – тот выбрал «Тоттенхэм»
22 Ноября
10:43
Хави определился с главной целью на замену Гави
02:59
«Тоттенхэм» не отпустит ло Чельсо в «Барселону»
01:33
«Тоттенхэм» также отказался от Чалоба
00:55
С «Тоттенхэма» могут снять очки за трансфер Дефо в 2008 году
19 Ноября
21:33
«Барселона» и «Тоттенхэм» могут обменяться звёздными игроками
18 Ноября
14:56
«Арсенал» вряд ли сможет пригласить Дугласа Луиса в январе
11:06
«Астон Вилла» продаст Дугласа Луиса только за 120 миллионов евро
03:33
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» поспорят за футболиста из чемпионата Саудовской Аравии
17 Ноября
03:04
Биссума: «Разногласия с Конте? Мы по-разному смотрели на футбол»
16 Ноября
21:09
Биссума: «Работа с Постекоглу вселила в меня уверенность»
16:29
«Севилья» одобрила продажу Акуньи в «Астон Виллы»
10:36
Де Пауль является более предпочтительным вариантом для «Ювентуса», чем Самарджич и Хёйбьерг
15 Ноября
17:38
«Тоттенхэм» определился с главной трансферной целью 1
14 Ноября
22:04
Дайер – о возможном возвращении в «Спортинг»: «Это мой дом»
13 Ноября
23:22
«Тоттенхэм» может подписать форварда «Ювентуса» в январе
22:49
«Тоттенхэм» – один из главных претендентов на звезду «Фейеноорда»
21:30
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поборются за защитника, оценённого в 35 млн евро
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.11.23 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.71 4.20 4.40
Видео
25.11.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Борнмут Борнмут
3.30 3.35 2.22
Видео
25.11.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Вест Хэм
3.40 3.65 2.08
Видео
25.11.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
4.20 3.30 1.97
Видео
25.11.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
3.75 3.90 1.89
Видео
25.11.23 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
2.08 3.90 3.20
Видео
25.11.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
4.70 4.20 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
24 Ноября
23:32 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Ливерпуля»: «Я не думаю, что тен Хаг завершит сезон в «Манчестер Юнайтед»
23:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько времени займёт восстановление Маунта слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу дал понять, что «Тоттенхэм» усилится зимой
22:51 · Англия. Премьер-лига
Романо: «В «Челси» обсуждают кандидатуру Тони, но не торопятся с решением»
22:48 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за игрока «Байера»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Не понимаю тренеров, которые оправдываются отсутствием нужных игроков»
22:09 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Нкунку отлично тренировался, но пока не готов к дебюту»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Тоуни сказал своим друзьям, что хочет в «Арсенал»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Николас Джексон: «В детстве я был поклонником Роналду»
20:56 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта
20:21 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Макаллистер не опорник, но он мне нравится на этой позиции
20:10 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Салах ещё может прогрессировать»
19:55 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Манчестер Сити» — самый сложный соперник
19:37 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Если «Манчестер Сити» будет комфортно себя чувствовать на поле, ни у одной команды не будет шансов»
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Если «Манчестер Сити» вылетит в третий дивизион, я, скорее всего, останусь»
Все новости
Рекомендуем