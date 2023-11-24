​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за игрока «Байера»

Защитник «Байера» Жереми Фримпонг находится на радарах европейских грандов. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, Фримпонг числится в шорт-листе «Реала». Кроме того, за 22-летним нидерландцем следит «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт связывает Жереми Фримпонга с «Байером» до середины 2028 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «фармацевтов» 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Фримпонга в 45 миллионов евро.