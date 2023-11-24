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Постекоглу: «Не понимаю тренеров, которые оправдываются отсутствием нужных игроков»

24 Ноября 2023 • 22:19 Комментировать
Тоттенхэм
...
Астон Вилла
1 2.50 X 3.95 2 2.60
26.11 17:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в очередной раз высказался на тему своего игрового подхода.

Австралийский специалист неоднократно заявлял, что сохранит верность собственному стилю футбола при любых обстоятельствах. По мнению рулевого «шпор», многим его коллегам не хватает решительности для реализации своих игровых принципов.

Я много раз слышал от тренеров такую фразу: «Я бы хотел играть так, но у меня нет для этого подходящих игроков». В таких случаях меня посещает мысль: «Просто сделай это, приятель». Последует тщательная проверка, но, что ещё более важно, игроки и тренерский штаб увидят, что ты готов следовать своим идеям», – заявил Постекоглу в преддверии воскресного матча против «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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