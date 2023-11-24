Тоуни сказал своим друзьям, что хочет в «Арсенал»

Форвард «Брентфорда» Айвен Тоуни рассказал своим друзьям, что хотел бы продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Об этом в своей соцсети сообщил журналист Рахман Осман.

«Челси» не будет настаивать на трансфере Тоуни по ряду причин. Но в первую очередь потому, что он больше хочет в «Арсенал», - поясняет Осман.

Ранее сообщалось, что побороться за Тоуни с «канонирами» готовы два лондонских топ-клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».

Напомним, сейчас форвард отбывает дисквалификацию и вернуться к профессиональному спорту он сможет не раньше, чем до 16 января 2024 года. Футболиста дисквалифицировали из-за ставок.