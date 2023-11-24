​«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму и угодил в лазарет. В пятницу футболист проходил медицинские тесты, которые покажут, сколько времени он пропустит. Об этом рассказывает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Маунт полон решимости как можно скорее вернуться в строй. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 12 матчах «Манчестер Юнайтед». В них Маунт записал на свой счёт один голевой пас.

«Манчестер Юнайтед» ближайший матч Премьер-лиги проведёт 26 ноября – против «Эвертона» на выезде.