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​«Манчестер Юнайтед» потерял Маунта

24 Ноября 2023 • 20:56 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Юнайтед
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26.11 19:30

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму и угодил в лазарет. В пятницу футболист проходил медицинские тесты, которые покажут, сколько времени он пропустит. Об этом рассказывает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Маунт полон решимости как можно скорее вернуться в строй. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 12 матчах «Манчестер Юнайтед». В них Маунт записал на свой счёт один голевой пас.

«Манчестер Юнайтед» ближайший матч Премьер-лиги проведёт 26 ноября – против «Эвертона» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт

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ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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