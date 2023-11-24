Клопп: Макаллистер не опорник, но он мне нравится на этой позиции

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике команды Алексисе Макаллистере.

«Я понимаю, почему люди спрашивают о позициях. Является ли Макаллистер прирожденной «шестеркой»? Нет. Но за последние несколько лет футбол развивался так, что этого никто не мог представить. Это означает, что сейчас Макаллистер может сыграть «шестерку», — приводит слова немецкого специалиста Liverpool Echo.

При этом Клопп заявил, что ему нравится игра Макаллистера на этой позиции. По словам тренера, команда может извлечь их этого хорошую пользу.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел 15 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два ассиста.