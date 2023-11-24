Клопп: «Салах ещё может прогрессировать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о том, способен ли нападающий команды Мохамед Салах дальше расти.

«Конечно, он может прогрессировать. Мы ожидаем этого от него. За эти годы он приобрел опыт и знает об игре гораздо больше. Сейчас он совершенно не такой, каким был, когда приехал к нам», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне на счету 31-летнего футболиста 12 забитых мячей и четыре голевых паса в 17 поединках с учетом всех турниров.

25 ноября «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Сити» в 13-м туре АПЛ. Не пропустите начало игры, которое запланировано на 15:30 по мск.