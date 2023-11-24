Клопп: «Манчестер Сити» — самый сложный соперник

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, считает ли он противостояние с «Манчестер Сити» крупнейшим в Английской премьер-лиге.

«Я не знаю, но это самые сложные игры, которые продолжатся годами. Болельщики определяют такие противостояния. Если говорить о футболе, то нам нужно было время, чтобы мы смогли конкурировать на поле и участвовать в больших матчах», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Матч 13-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» пройдет завтра, 25 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

Напомним, в последнем очном противостоянии победу одержал «Манчестер Сити», одолев «Ливерпуль» со счетом 4:1.