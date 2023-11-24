Клопп: «Если «Манчестер Сити» будет комфортно себя чувствовать на поле, ни у одной команды не будет шансов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» очень силен. Я не могу назвать то, что делает их слабее. Если мы создадим им дискомфорт, у нас будет шанс. Если они будут комфортно чувствовать себя на поле, ни у одной команды не будет шансов», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

После 12 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 27 очков. Лидером чемпионата является «Манчестер Сити», который опережает «красных» всего на один балл.

Завтра, 25 ноября, «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встретятся между собой в рамках матча 13-го тура АПЛ. Начало поединка запланировано на 15:30 по мск.