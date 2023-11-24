​Гвардиола: «Если «Манчестер Сити» вылетит в третий дивизион, я, скорее всего, останусь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что наказание «Эвертона» со снятием десяти очков не стоит примерять на его нынешний клуб, который обвинили более чем в 100 финансовых нарушениях. Обвинения были выдвинуты ещё в феврале, и сейчас идёт разбирательство.

В то же время Гвардиола сказал пару слов о возможном исключении «Манчестер Сити» из Премьер-лиги.

«Я не буду думать о своём будущем если мы окажемся в Лиге 1. Скорее всего, я останусь», - слова Гвардиолы приводит в социальных сетях журналист Бен Джейкобс.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 25 ноября – против «Ливерпуля».