Назван лучший голкипер сезона АПЛ по числу сейвов

12 туров Английской премьер-лиги позади. Портал Transfermarkt подготовил рейтинг всех голкиперов лиги по числу совершённых ими сейвов за первую треть сезона.

На первом месте, как ни парадоксально – Андре Онана. На счету вратаря «Манчестер Юнайтед» - 59 спасений собственных ворот. Второе место – у голкипера «Шеффилд Юнайтед» Уэсли Фодерингема – 57 спасений. И трудно представить, сколько бы голов пропустили «клинки», если б не его старания.

Третье место – у вратаря «Ньюкасла» Ника Поупа – 55 спасений ворот. Четвёртое – у Бернда Лено из «Фулхэма» и Альфонса Ареола из «Вест Хэма» - по 47 у каждого. Замыкает пятёрку лидеров Нету из «Борнмута» - 46 спасений ворот.