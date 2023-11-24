Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
5000 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кейн сможет вернуть Кейна в будущем слухи

24 Ноября 2023 • 18:55 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». В мюнхенской команде у англичанина всё складывается отлично – в 16 матчах форвард забил 21 гол и отдал семь голевых передач на партнёров. Он явно не думает о возвращении на Туманный Альбион, хотя такая возможность у Гарри будет в будущем.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на информацию журналиста Кристиана Фалька для CaughtOffside, соглашение между «Тоттенхэмом» и «Баварией» предусматривает для лондонцев приоритетное право выкупа Кейна в будущем. Однако реализовать это право в обозримом будущем «шпоры» не смогут.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
5000 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
24 Ноября 2023 в 19:12
На месте Кейна - я бы Рональдо и Задина вернул бы……
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.11.23 в 15:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.71 4.20 4.40
Видео
25.11.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Борнмут Борнмут
3.30 3.35 2.22
Видео
25.11.23 в 18:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Вест Хэм
3.40 3.65 2.08
Видео
25.11.23 в 18:00
Лутон Таун Лутон Таун
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
4.20 3.30 1.97
Видео
25.11.23 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Брайтон Брайтон
3.75 3.90 1.89
Видео
25.11.23 в 18:00
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
2.08 3.90 3.20
Видео
25.11.23 в 20:30
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
4.70 4.20 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Ноября
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: «Если «Манчестер Сити» вылетит в третий дивизион, я, скорее всего, останусь»
19:16 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший голкипер сезона АПЛ по числу сейвов
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Кейн сможет вернуть Кейна в будущем 1 слухи
18:42 · Англия. Премьер-лига
​У тен Хага спросили, уйдёт ли Варан
18:30 · Англия. Премьер-лига
Клопп с оптимизмом смотрит на победную серию «Манчестер Сити»
17:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: У нас было много хороших матчей с Клоппом
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Агент Холанна высказалась насчёт слухов о «Реале»
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Мы будем играть в свой футбол против любого соперника»
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола: Не стоит примерять наказание «Эвертона» на «Манчестер Сити»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Салах — о конкуренции с «Манчестер Сити»: Эта борьба делает «Ливерпуль» лучше
15:22 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о будущем Томиясу – игрока связывают с «Баварией»
15:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ньюкасла» Хау: «Тонали очень хорошо справляется с ситуацией»
14:59 · Россия. Премьер-лига
Барриос рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Ноттингем Форест»
14:59 · Англия. Премьер-лига
​Александер-Арнольд назвал цель «Ливерпуля»
14:52 · Англия. Премьер-лига
​У Варана испортились отношения с тен Хагом слухи
Все новости
Рекомендуем