В летнее трансферное окно Гарри Кейн сменил «Тоттенхэм» на «Баварию». В мюнхенской команде у англичанина всё складывается отлично – в 16 матчах форвард забил 21 гол и отдал семь голевых передач на партнёров. Он явно не думает о возвращении на Туманный Альбион, хотя такая возможность у Гарри будет в будущем.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на информацию журналиста Кристиана Фалька для CaughtOffside, соглашение между «Тоттенхэмом» и «Баварией» предусматривает для лондонцев приоритетное право выкупа Кейна в будущем. Однако реализовать это право в обозримом будущем «шпоры» не смогут.