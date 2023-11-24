​У тен Хага спросили, уйдёт ли Варан

Поговаривают, что защитник Рафаэль Варан может покинуть «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. В прессе писали об испортившихся отношениях между французом и главным тренером команды Эриком тен Хагом на фоне потери игроком места в стартовом составе. На пресс-конференции рулевой «красных дьяволов» ответил на вопрос о возможном уходе Варана.

«Уход Рафаэля Варана? Я не знаю, о чём вы говорите. Это слухи… Варан – очень важный игрок, но в команде есть внутренняя конкуренция», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 26 ноября – против «Эвертона».