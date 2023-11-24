Клопп с оптимизмом смотрит на победную серию «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» будет принимать «Ливерпуль» в матче Английской премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиола выиграла 23 последних домашних матча, 15 из которых приходятся на чемпионат Англии. Комментарий по поводу серии «горожан» дал рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Ну, я знаю, что чем дольше длится эта серия, тем выше вероятность, что она прервётся», - сказал Клопп, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Нил Джонс.

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» стартует 25 ноября в 15:30 по московскому времени. В последний раз «горожане» не выигрывали домашний матч АПЛ 31 декабря 2022 года.