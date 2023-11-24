Гвардиола: У нас было много хороших матчей с Клоппом

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием о рулевом «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Клопп помог мне понять много разных вещей. Мы уже много раз встречались друг с другом. У нас были хорошие матчи. Клопп всегда позитивно подходит к играм», — заявил Гвардиола журналистам.

Завтра, 25 ноября, «Манчестер Сити» встретится на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.