Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах мог оказаться в Саудовской Аравии.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, 31-летний футболист был согласен на переезд в саудовский «Аль-Иттихад», однако по общему решению владельца «Ливерпуля», гендиректора и наставника команды Юргена Клоппа, Салах остался.

По сведениям источника, «Аль-Иттихад» готов был выделить на трансфер Салаха 230 миллионов евро, но даже такая сумма не смогла убедить «Ливерпуль».

Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017 года. В нынешнем сезоне игрок появился на поле в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и стал автором четырех результативных передач.