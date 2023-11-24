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«Ливерпуль» отказался продавать Салаха в Саудовскую Аравию за 230 миллионов евро слухи

24 Ноября 2023 • 17:47 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1 1.72 X 4.40 2 4.40
Через 19 ч. 55 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах мог оказаться в Саудовской Аравии.

Как сообщает Asharq Al-Awsat, 31-летний футболист был согласен на переезд в саудовский «Аль-Иттихад», однако по общему решению владельца «Ливерпуля», гендиректора и наставника команды Юргена Клоппа, Салах остался.

По сведениям источника, «Аль-Иттихад» готов был выделить на трансфер Салаха 230 миллионов евро, но даже такая сумма не смогла убедить «Ливерпуль».

Салах выступает за мерсисайдцев с лета 2017 года. В нынешнем сезоне игрок появился на поле в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и стал автором четырех результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
24 Ноября 2023 в 18:34
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